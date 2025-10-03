В Одессе до сих пор откачивают воду после ливня, часть города без света – фото

Сотни многоэтажных и частных домов повреждены из-за стихии в Одессе, погибли 10 человек

Фото: ГСЧС

В Одессе продолжается ликвидация последствий сильного ливня. Часть города остается без электроснабжения, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Зафиксировано повреждение почти 500 многоэтажек и 300 частных домов, люди продолжают обращаться.

Работы по откачке воды продолжаются на 38 локациях в частном секторе.

Уже отведено почти 900 000 кубометров воды, вывезено 147 тонн мусора, разобрано 13 поврежденных строительных конструкций.

Воду выкачали уже из всех затопленных укрытий, сейчас они просушиваются и готовятся для использования.

Часть города остается без света, энергетики работают на месте. Вода и газ в городе есть.

По области открылись более 200 пунктов несокрушимости, к ликвидации последствий привлечено почти 3000 человек и около 660 единиц техники. Дополнительно в Одессу прибыли подразделения из других регионов.

Фото: ГСЧС