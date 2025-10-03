В Одессе до сих пор откачивают воду после ливня, часть города без света – фото
В Одессе продолжается ликвидация последствий сильного ливня. Часть города остается без электроснабжения, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Зафиксировано повреждение почти 500 многоэтажек и 300 частных домов, люди продолжают обращаться.
Работы по откачке воды продолжаются на 38 локациях в частном секторе.
Уже отведено почти 900 000 кубометров воды, вывезено 147 тонн мусора, разобрано 13 поврежденных строительных конструкций.
Воду выкачали уже из всех затопленных укрытий, сейчас они просушиваются и готовятся для использования.
Часть города остается без света, энергетики работают на месте. Вода и газ в городе есть.
По области открылись более 200 пунктов несокрушимости, к ликвидации последствий привлечено почти 3000 человек и около 660 единиц техники. Дополнительно в Одессу прибыли подразделения из других регионов.
- Сильный ливень в Одессе начался 30 сентября. В городе и области возникли проблемы с электроэнергией, также были затоплены улицы. За семь часов в городе выпала почти двухмесячная норма осадков.
- Из-за непогоды в Одесской области штормом сорвало сразу восемь вражеских морских мин, военные моряки обезвредили их.
- 2 октября в Одессе завершили поисковые работы: погибли 10 человек.
