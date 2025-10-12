Труханов заявив, що його можуть позбавити українського громадянства

Мер Одеси заявив про проведення комісії при президенті стосовно його громадянства. Після повені в місті Зеленський критично висловлювався про місцеву владу

Геннадій Труханов (Скриншот з відеозвернення політика)

Міський голова Одеси Геннадій Труханов стверджує, що 13 жовтня комісія при президенті Володимиру Зеленському планує розглянути питання про позбавлення його українського громадянства. Про це політик розповів у своєму відеозверненні.

Труханов заявив, що у неділю, 12 числа, йому стало відомо про підготовку "чергової провокації", згадавши, що знову почала ширитись інформація про нібито наявність у нього паспорта РФ.

"Це питання не нове – воно ставиться з 2014 року. З 2014 року я постійно пояснював, що в мене немає і ніколи не було громадянства РФ. Мене перевіряли всі відповідні органи України – всі. [...] Ця історія повернулась і зараз. Я не звернув би на неї уваги, якби не дізнався, що завтра, на комісії при президентові України планують розглянути питання про позбавлення мене українського громадянства через нібито наявність російського", – заявив мер Одеси.

Він також стверджував, що паспорти РФ, які періодично публікують у мережі, є "недійсними, фальшивими".

З-поміж іншого, політик попросив президента та компетентні служби "уважно подивитися на документи й встановити правду".

Наразі не було офіційних повідомлень про те, що на 13 жовтня планується засідання комісії при президенті з питань громадянства щодо Труханова.

Раніше, 10 жовтня, Зеленський критично висловився про місцеву владу Одеси після загибелі 10 людей під час повені у місті через сильну зливу 30 вересня.

"А що робить з Одесою? Ви вибачте за емоцію... А що робити з тим, що відбулось? Скільки людей загинуло?.. Просто потонуло через цю воду, через те, що відбулось. Що з цим робити? Як до цього відноситись? Хто в цьому [винен]?", – казав глава держави під час брифінгу.

Тоді президент заявляв, що "і з питанням Одеси також ми розберемось".

ДОВІДКА. Згідно з Згідно з законом про місцеве самоврядування, повноваження міського голови достроково припиняються, якщо його позбавляють громадянства. Після цього виконувачем обов'язки мера стає секретар міської ради. Водночас, під час дії воєнного стану, глава держави може створити у місті військову адміністрацію.