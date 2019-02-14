Труханов в 2017 году аннулировал свой паспорт РФ – решение суда

Геннадий Труханов (фото - скриншот)

Городской глава Одессы Геннадий Труханов в 2017 году через российский суд аннулировал свой паспорт гражданина РФ. Соответствующее решение опубликовано 13 сентября 2017-го на сайте суда Московской области.

Суд признал паспорт незаконным, поскольку Труханов заявил, что узнал о его существовании через Интернет.

Реклама

"Суд решил административное исковое заявление…по Сергиево-Посадскому району Московской области о признании незаконным решения о выдаче паспорта, признании незаконным паспорта гражданина РФ удовлетворить", - сказано в решении суда.

Ранее сегодня сообщалось, что следователи НАБУ не смогли преодолеть защиту мобильных устройств, изъятых у Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.