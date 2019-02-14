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14.02.2019, 19:44

Труханов в 2017 году аннулировал свой паспорт РФ – решение суда

Труханов в 2017 году аннулировал свой паспорт РФ – решение суда - Фото
Геннадий Труханов (фото - скриншот)

Согласно тексту решения, суд признал выдачу паспорта незаконной, а сам Труханов узнал о существовании документа - через Интернет

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Городской глава Одессы Геннадий Труханов в 2017 году через российский суд аннулировал свой паспорт гражданина РФ. Соответствующее решение опубликовано 13 сентября 2017-го на сайте суда Московской области.

Суд признал паспорт незаконным, поскольку Труханов заявил, что узнал о его существовании через Интернет.

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"Суд решил административное исковое заявление…по Сергиево-Посадскому району Московской области о признании незаконным решения о выдаче паспорта, признании незаконным паспорта гражданина РФ удовлетворить", - сказано в решении суда.

Ранее сегодня сообщалось, что следователи НАБУ не смогли преодолеть защиту мобильных устройств, изъятых у Труханова и его заместителя Павла Вугельмана. 

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Теги: Россия, суд, геннадий труханов, паспорт рф
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