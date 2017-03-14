В Высший совет правосудия избрали двоих членов из шести

Тайное голосование бюллетенями состоялось сегодня вечером. Из шести запланированных членов делегаты избрали только двух

Съезд судей избрал только двоих членов Высшего совета правосудия из шести запланированных: судью Киевского апелляционного хозсуда Виктора Шапрана по квоте административных судов и судью Апелляционного суда Киева Николая Худыка от судов общей юрисдикции. Такое решение было объявлено на съезде, передает корреспондент LIGA.net.

Тайное голосование бюллетенями состоялось сегодня вечером, его результаты были оглашены счетной комиссией около 22:00. В голосовании приняли участие 317 делегатов, 313 бюллетеней признаны действительными, четыре забракованы.

В бюллетень были включены 24 фамилии кандидатов в трех блоках: по квоте судов общей юрисдикции, административных судов и хозяйственных судов.

Максимальный отрыв от остальных кандидатов по итогам голосования получили только двое, Худык и Шапран - более двухсот. Их объявили избранными членами Высшего совета правосудия сроком на четыре года.

Завтра утром состоится второй тур голосования, в котором примут участие кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов, по двое на одну вакансию.

Это Михаил Цуркан и Василий Шарапа от административных судов, а также Игорь Артеменко, Сергей Гирич, Валентина Курило, Андрей Овсиенко, Андрей Солодков и Лариса Швецова.

Высший совет юстиции начал процесс своей реорганизации в Высший совет правосудия 12 января этого года.

Читайте также: Поигрались и будет. Высший совет правосудия закрывает заседания?

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.