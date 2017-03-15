Чиновник времен Ющенко отказывается давать показания по Межигорью

Как сообщил генпрокурор Юрий Луценко, экс-глава Госуправления делами Игорь Тарасюк "пока использует свое конституционное право не давать показания"

Глава Государственного управления делами времен третьего президента Виктора Ющенко Игорь Тарасюк пока отказывается давать показания по делу о завладении государственным комплексом Межигорье. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.



"На допросах он пока использует свое конституционное право не давать показания. Вопрос очень простой: или он сам будет отвечать за то, что допустил хищение государственных средств в особо крупных размерах,… или кто-то его подталкивал к этому", - сказал глава ГПУ.



По словам Луценко, "особо крупные размеры" в деле Тарасюка "возникают очень просто: стоимость земли и зданий Межигорья и стоимость старого корпуса Минздрава в Мариинском парке, на который была обменяна эта земля".



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Генпрокурор также подчеркнул, что у следствия, вероятно, будут вопросы о роли тогдашнего главы Секретариата президента Виктора Балоги и самого Ющенко в этой преступной схеме. В то же время Луценко отметил, что вышеназванные лица пока не фигурируют в данном уголовном производстве.



3 марта 2017 года ГПУ сообщила Тарасюку о подозрении в рамках уголовного производства в отношении Виктора Януковича, Александра Януковича, Эдуарда Ставицкого, Павла Литовченко и других лиц по фактам создания и деятельности преступной организации и завладения комплексом отдыха Пуща-Водица урочища Межигорье общей стоимостью 540 млн грн.



Подозреваемому экс-чиновнику назначен залог в размере 6,4 млн гривень, также его обязали носить электронный браслет.



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