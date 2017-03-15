Инцидент в Славянске: коалиция в Раде выслушает правоохранителей

Закрытие заседания вице-спикер Оксана Сыроид объяснила тем, что в зале могут находиться только нардепы, а не "незаконно проникнувшие правоохранители"

Парламентская коалиция инициирует собрание народных депутатов в сессионном зале, чтобы заслушать отчет правоохранителей об ситуации на востоке страны в связи с блокадой ОРДЛО. Об этом сообщил глава фракции Блок Петра Порошенко Игорь Грынив, передает LIGA.net.

"После того как заместитель председателя Верховной Рады закрыла заседание, мы провели совет коалиции и решили провести открытое собрание депутатов, чтобы прояснить вчерашнюю ситуацию", - сказал он.

Зампредседателя Верховной Рады Оксана Сыроид у себя в Facebook заявила, что вынуждена была закрыть утреннее заседание парламента из-за того, что в сессионный зал "незаконно проникли представители органов правопорядка и захватили парламентскую трибуну".

"В соответствии с законом (ч. 2 ст. 5 регламента ВР), во время пленарного заседания в зале пленарных заседаний могут находиться исключительно народные депутаты Украины", - отметила она.

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14 марта 2017 года около 19:00 на въезде в Славянск более 35 человек на 13 автомобилях, среди которых был замечен народный депутат Владимир Парасюк, отказались проходить проверку и спровоцировали конфликт с правоохранителями. Сотруднику полиции пришлось сделать предупредительные выстрелы в воздух.

Сегодня, 15 марта, глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил LIGA.net, что уголовного производства в отношении Парасюка, который угрожал сотрудникам полиции в Славянске, нет.

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