Оккупанты в Крыму выбивают признания заключенных пытками - ООН

В ООН заявили, что были зафиксированы случаи отказа в предоставлении медицинской помощи, что привело к смерти одного задержанного

Российские оккупанты в Крыму прибегают к пыткам заключенных для получения признаний и незаконно вмешиваются в работу адвокатов, которые защищают права человека. Об этом сегодня на брифинге сообщила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрайзер, передает корреспондент LIGA.net.

"Резолюция ООН гласит, что Крым является временно оккупированной Российской Федерацией территорией. В этом отчете мы выражаем глубокую обеспокоенность серьезными нарушениями прав человека в Крыму, в частности отношению к задержанным. "Власть" в Крыму прибегает к принудительному получению признаний путем пыток и жестокого обращения", - сказала она, отметив, что крымских заключенных продолжают незаконно переводить в пенитенциарные учреждения в РФ, где ООН были зафиксированы случаи отказа в предоставлении медицинской помощи, что привело к смерти одного задержанного.

Фрейзер также отметила, что ООН задокументировала факты незаконного вмешательства в работу адвокатов в оккупированном Крыму, "занимающихся громкими делами, связанными с правами человека".

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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