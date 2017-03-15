Суд Молдовы продлил арест беглому судье Чаусу на 10 суток
В Молдове суд по ходатайству местной прокуратуры во вторник, 14 марта, продлил срок содержания под стражей судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса на 10 суток. Эту информацию LIGA.net подтвердил пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ярослав Гордиевич.
Он уточнил, что арест Чаусу продлили в связи с незаконным пересечением границы. В то же время молдавская сторона пока не рассматривала представление Украины об аресте и экстрадиции судьи, добавил Гордиевич.
1 марта 2017 года стало известно, что подозреваемый во взяточничестве судья Чаус задержан в Молдове.
7 марта сообщалось, что НАБУ передало молдавским коллегам запрос на экстрадицию судьи.
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Чаус был разоблачен во взяточничестве в августе 2016 года, но не был задержан из-за судейского иммунитета. В сентябре Верховная Рада дала согласие на задержание и арест судьи, однако к тому времени он уже успел сбежать во временно оккупированный Крым.
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