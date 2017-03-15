Комитет Соболева разошелся, не утвердив кандидатуру аудитора НАБУ

Представители БПП и Народного фронта настаивали на рассмотрении кандидатуры Найджела Брауна, однако Егор Соболев и ряд депутатов выступили против

Члены комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции на заседании в среду, 15 марта, не смогли утвердить кандидатуру Найджела Брауна в состав комиссии по аудиту деятельности Национального антикоррупционного бюро. После перерыва глава комитета Егор Соболев закрыл заседание комитета из-за отсутствия кворума, передает корреспондент LIGA.net.



Депутаты от Блока Петра Порошенко и Народного фронта предложили повторно рассмотреть на комитете проект постановления о кандидатуре Брауна. Нардеп от БПП Иван Мельничук подчеркнул, что обе фракции просят рассмотреть проект с учетом рейтингового голосования в парламенте, в котором Браун набрал большее количество голосов.



Члены комитета Юрий Деревянко и Виктор Чумак в свою очередь отметили, что комитет не может рассматривать одну кандидатуру. По их мнению, поскольку ни одна кандидатура не набрала необходимых 226 голосов, нужно назначить новый конкурс.



Глава комитета Соболев подчеркнул, что постановление о повторном рассмотрении комитетом этого вопроса до сих пор не подписано спикером Андреем Парубием и члены комитета не могут его рассматривать.



"Я обращусь к регламентному комитету и спикеру Верховной Рады, чтобы они прояснили правовой статус предложения о назначении Роберта Сторча (которого ранее рекомендовал комитет - ред.) на должность аудитора НАБУ", - сказал он.

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По словам Соболева, комитет не может рассмотреть вопрос о кандидатуре Брауна по поручению первого вице-спикера Ирины Геращенко. "Мы не можем получать каких-либо поручений… Мы можем получать решения Верховной Рады и выполнять их, исходя из закона о регламенте. На данный момент решение Рады нам не пришло. У нас нет информации о том, что его подписал спикер", - пояснил нардеп.



Соболев объявил перерыв в заседании комитета, чтобы выяснить, на основании какого документа антикоррупционный комитет может рассмотреть кандидатуру Брауна. После перерыва большинство членов комитета на заседание не явились.



"Мы не можем продолжать работу. Я хочу вас проинформировать, что спикер парламента сейчас на совещании. Я с ним обязательно свяжусь. На следующем заседании комитета, как только правовая ситуация будет решена, мы обязательно рассмотрим этот вопрос", - резюмировал политик.

23 февраля 2017 года Рада не смогла определиться с представителем в комиссии внешнего контроля по проведению аудита эффективности деятельности НАБУ. В рейтинговом голосовании кандидатура генерального инспектора Минюста США Роберта Сторча уступила кандидатуре британского юриста Найджела Брауна, на назначении которого настаивают фракции Блок Петра Порошенко и Народный фронт. Однако для утверждения кандидатуры Брауна в тот день не хватило голосов.

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Согласно закону о НАБУ, аудит эффективности ведомства проводится ежегодно, в том числе путем выборочной проверки уголовных производств. Аудит проводит комиссия внешнего контроля из трех человек. Каждый год своего представителя в комиссию направляют президент, Верховная Рада и Кабмин.

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