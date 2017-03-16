В Сенате США снова призвали усилить санкции против РФ

По мнению некоторых сенаторов, ослабление санкций приведет лишь к усилению агрессии Москвы против Украины

После избрания президента США Дональда Трампа российская агрессия на востоке Украины существенно активизировалась и это может значить, что президент РФ Владимир Путин таким образом испытывает готовность Трампа поддерживать Украину. Такое мнение высказал американский сенатор Шаред Браун, сообщается в сюжете Голоса Америки.

"Большая украинская община в Огайо и по всему миру по своему опыту понимает, какую угрозу представляет российская агрессия. Мы должны усилить, а не ослабить санкции против России. И президент США при формировании политики в отношении России обязан работать с Конгрессом, который хорошо знает своих врагов и их поведение", - сказал он.

Коллега Брауна, сенатор Майк Крейпо считает, что ослабление санкций приведет лишь к усилению агрессии Москвы.

"Любое ослабление санкций при отсутствии изменений в поведении России будет восприниматься как изменение американской политики в отношении российского вторжения в Украину. Это противоречит международному праву и даст России лицензию на дальнейшие нарушения", - утверждает он.

В оппозицию сенаторам стала директор программ Центра американской безопасности Элизабет Розенберг, утверждая, что введение новых санкций было бы слишком агрессивным следующим шагом.

"Я считаю, что существует целый ряд соответствующих шагов, которые можно было бы и нужно было бы рассмотреть перед тем, как вводить санкции против Путина", - заявила она.

3 марта американский сенатор от Демократической партии штата Нью-Джерси Роберт Менендес внес резолюцию, в которой он с коллегами призывает администрацию Трампа не ослаблять санкции против РФ до полного выполнения минских договоренностей и других международных обязательств.

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