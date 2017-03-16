В зоне АТО зафиксированы торговля людьми и даже рабство - МИД

По словам Кислицы, неконтролируемые Украиной участки территорий и границы используются РФ для поставки оружия, боевиков и торговли людьми

Три года российской агрессии против Украины привели к увеличению рисков, связанных с торговлей людьми в Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица во время дебатов Совета Безопасности ООН, сообщает пресс-служба украинского МИД.

"Мы также видим многочисленные случаи торговли людьми и принудительного труда - и даже рабства - в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, находящихся вне контроля украинского правительства", - сказал он.

Кислица подчеркнул, что 400 км государственной границы с Россией находятся вне контроля Украины и используются для поставки оружия, боеприпасов и боевиков в зону конфликта, при этом, по словам замминистра, "жертвы и преступники торговли людьми" также перемещаются через этот неконтролируемый участок границы.

"Кроме этого, Россия - единственное государство-член Совета Европы, которое не ратифицировало конвенцию Совета о мерах по противодействию торговле людьми", - констатировал Кислица.

Ранее сегодня сообщалось, что ремонтные бригады не могут восстановить ЛЭП в Авдеевке и работу Донецкой фильтровальной станции, потому что боевики не дают гарантий безопасности.

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