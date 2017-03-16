В Кремле сделали вид, что письма Януковича о вводе войск не было
У российского президента Владимира Путина ничего не знают о письме авторства экс-диктатора Виктора Януковича с призывом ввести в Украину войска. Это заявил в комментарии журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет прокремлевский ресурс РИА Новости.
"Дело в том, что никакого письма официально в администрацию президента не поступало. Никакого подобного документа в администрации президента не регистрировалось", - заявил он.
Песков ушел от ответа на вопрос, почему же, выступая на заседании Совбеза ООН, постпред РФ Виталий Чуркин показывал такое письмо и говорил, что уполномочен доложить о нем.
"Этого я не знаю. Я могу только констатировать ситуацию де-факто и де-юре, то есть то, что я уже сказал", - отметил секретарь Путина.
Ранее в Кремле утверждали, что комментировать заявление Генпрокуратуры РФ о том, что письма Януковича якобы не было, не собираются.
Читайте также: Прокурор обнародовал список преступлений Януковича
4 марта 2014 года на заседании Совбеза ООН представитель РФ Виталий Чуркин зачитал обращение Януковича, в котором тот просил Путина "использовать вооруженные силы РФ" на территории Украины. Официальная фотокопия этого заявления Януковича от ООН была получена ГПУ.
28 ноября 2016 года генпрокурор огласил уведомление о подозрении Януковичу в госизмене, а 15 декабря суд разрешил задержать экс-диктатора. 20 января 2017 года было получено разрешение на заочное расследование против него.
Сегодня, 16 марта, Рада разрешила начать процесс заочного осуждения Януковича.
Читайте также: Луценко: Янукович боялся украинский народ всю свою жизнь
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
13:10
-
12:59
-
12:34
-
11:25
-
вчера
09:59
Новости партнеров
- 64497
- 31333
- 27294
- 26000
- 15959