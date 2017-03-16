В Кремле сделали вид, что письма Януковича о вводе войск не было

У российского президента Владимира Путина ничего не знают о письме авторства экс-диктатора Виктора Януковича с призывом ввести в Украину войска. Это заявил в комментарии журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет прокремлевский ресурс РИА Новости.

"Дело в том, что никакого письма официально в администрацию президента не поступало. Никакого подобного документа в администрации президента не регистрировалось", - заявил он.

Песков ушел от ответа на вопрос, почему же, выступая на заседании Совбеза ООН, постпред РФ Виталий Чуркин показывал такое письмо и говорил, что уполномочен доложить о нем.

"Этого я не знаю. Я могу только констатировать ситуацию де-факто и де-юре, то есть то, что я уже сказал", - отметил секретарь Путина.

Ранее в Кремле утверждали, что комментировать заявление Генпрокуратуры РФ о том, что письма Януковича якобы не было, не собираются.

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4 марта 2014 года на заседании Совбеза ООН представитель РФ Виталий Чуркин зачитал обращение Януковича, в котором тот просил Путина "использовать вооруженные силы РФ" на территории Украины. Официальная фотокопия этого заявления Януковича от ООН была получена ГПУ.

28 ноября 2016 года генпрокурор огласил уведомление о подозрении Януковичу в госизмене, а 15 декабря суд разрешил задержать экс-диктатора. 20 января 2017 года было получено разрешение на заочное расследование против него.

Сегодня, 16 марта, Рада разрешила начать процесс заочного осуждения Януковича.

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