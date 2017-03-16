НАБУ обыскивает кабинеты Запорожской облгосадминистрации: фото
В помещениях Запорожской областной государственной администрации проходят обыски под руководством детективов Национального антикоррупционного бюро. Об этом LIGA.net на правах анонимности сообщил источник в бюро, информацию подтверждают региональные СМИ.
По данным издания Антикор-Запорожье, сейчас правоохранители перекрыли вход на третий этаж здания, также заблокирован ряд кабинетов.
Фото: antikor.zp.uа
В пресс-службе Запорожской ОГА журналисту LIGA.net не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эти сведения, сославшись на то, что им "ничего не известно об этом" и "начальник сейчас на совещании".
Пресс-служба НАБУ на момент публикации новости не была доступна для комментария.
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