НАБУ обыскивает кабинеты Запорожской облгосадминистрации: фото

В рамках какого расследования детективы бюро прибыли со спецназом в Запорожскую ОГА, в настоящий момент неизвестно

В помещениях Запорожской областной государственной администрации проходят обыски под руководством детективов Национального антикоррупционного бюро. Об этом LIGA.net на правах анонимности сообщил источник в бюро, информацию подтверждают региональные СМИ.

По данным издания Антикор-Запорожье, сейчас правоохранители перекрыли вход на третий этаж здания, также заблокирован ряд кабинетов.









Фото: antikor.zp.uа

В пресс-службе Запорожской ОГА журналисту LIGA.net не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эти сведения, сославшись на то, что им "ничего не известно об этом" и "начальник сейчас на совещании".

Пресс-служба НАБУ на момент публикации новости не была доступна для комментария.

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