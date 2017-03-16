На "фейковом" заседании комитета рекомендовали аудиторов в НАБУ

Отсутствовавший на "заседании" глава антикоррупционного комитета Егор Соболев сообщил журналистам, что это собрание не является заседанием комитета

Парламентский антикоррупционный комитет, на котором присутствовали только члены от БПП, НФ и группы Видродження, рекомендовал на рассмотрение Верховной Рады две кандидатуры на должность аудитора при НАБУ - Роберта Сторча и Найджела Брауна.

Как передает корреспондент LIGA.net, отсутствовавший на "заседании" глава антикоррупционного комитета Егор Соболев сообщил журналистам, что это собрание не является заседанием комитета.

"Я предупредил об этом коллег. Я сказал им, что никто не может сегодня провести заседание комитета. Его можно провести завтра. Я уже объявил такое заседание, поскольку, по законодательству, нужно за 24 часа, даже если есть необходимость собраться срочно, предупредить всех членов комитета", - сказал Соболев.

"Поэтому то, что произошло, не было заседанием комитета, и никакие принятые там решения не имеют силы", - подчеркнул он.

Вместе с тем, он считает, что коалиция уже сегодня на вечернем пленарном заседании будет пытаться назначить аудитора НАБУ от Верховной Рады. "Думаю, что уже на вечернем заседании они будут пробовать голосовать", - сказал он.

Вчера, 15 марта, члены антикоррупционного комитета Рады не смогли утвердить кандидатуру Брауна в состав комиссии: заседание закрыли из-за отсутствия кворума.

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