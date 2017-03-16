Вопреки ЕС и США: кто в Раде хотел сделать Брауна аудитором НАБУ

Больше всего голосов "за" отдали фракции коалиции - Блок Петра Порошенко и Народный фронт. Ни одного голоса "за" не дали Самопомощь и Батькивщина

Верховная Рада на вечернем пленарном заседании в четверг, 16 марта, отказалась включить в повестку дня вопрос о назначении аудитора Национального антикоррупционного бюро по квоте парламента. За рассмотрение соответствующего проекта постановления проголосовали лишь 205 народных депутатов при 226 минимально необходимых.



Ниже приведены результаты голосования по этому вопросу по всем фракциям и группам. Больше всего голосов "за" отдали фракции коалиции - Блок Петра Порошенко и Народный фронт. Ни одного голоса "за" не дали Самопомощь и Батькивщина.

Блок Петра Порошенко: за - 112 из 141 члена фракции













Народный фронт: за - 63 из 81 члена фракции









Оппозиционный блок: за - 2 из 43 членов фракции





Самопомощь: за - 0 из 26 членов фракции





Возрождение: за - 7 из 26 членов группы





Батькивщина: за - 0 из 20 членов фракции





Радикальная партия: за - 1 из 20 членов фракции ("за" проголосовал Артем Витко, которого фракция исключила из своих рядов, однако официально об этом до сих пор не объявлено)





Воля народа: за - 12 из 19 членов группы





Также за включение вопроса об аудиторе НАБУ в повестку дня заседания проголосовали восемь из 47 внефракционных депутатов.





Ранее сегодня, 16 марта, парламентский комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал Раде рассмотреть две кандидатуры на должность аудитора НАБУ - Роберта Сторча и Найджела Брауна. Так называемое заседание комитета имело сомнительный статус, поскольку на нем присутствовали только члены от БПП, НФ и группы Возрождение. Глава комитета Егор Соболев заявил, что принятые на нем решения не имеют никакой силы, полноценное заседание состоится завтра, 17 марта.

Кандидатуру британского юриста Найджела Брауна в состав аудиторской комиссии активно лоббируют представители коалиции. Сам кандидат, даже не получив еще никаких инструментов и доступа к материалам, уже назвал работу НАБУ "посредственной".

В то же время послы США и Евросоюза в Украине настаивают на прозрачной процедуре формирования аудиторской комиссии.

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