Канада призвала давить на Россию из-за ее агрессии против Украины

Канадское правительство обратилось к мировой общественности с призывом применять в том числе и экономические санкции против России

Канада выразила обеспокоенность нарушением прав человека в оккупированном Россией Крыму и призывает международную общественность оказывать давление на Москву из-за агрессии против Украины. Об этом говорится в заявлении канадского правительства, передает Радио Свобода.



"Канада решительно поддерживает людей в Украине. Международная общественность вместе должна оказывать давление, включая экономические санкции, пока Россия не начнет уважать международное право и суверенитет Украины", - заявляют в Канаде.



Согласно выводу миссии ООН, российские оккупанты в Крыму прибегают к пыткам заключенных для получения признаний и незаконно вмешиваются в работу адвокатов, которые защищают права человека.



Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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