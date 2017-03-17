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Канада призвала давить на Россию из-за ее агрессии против Украины

17.03.2017 03:30
Канадское правительство обратилось к мировой общественности с призывом применять в том числе и экономические санкции против России
Канада призвала давить на Россию из-за ее агрессии против Украины

Канада выразила обеспокоенность нарушением прав человека в оккупированном Россией Крыму и призывает международную общественность оказывать давление на Москву из-за агрессии против Украины. Об этом говорится в заявлении канадского правительства, передает Радио Свобода.

"Канада решительно поддерживает людей в Украине. Международная общественность вместе должна оказывать давление, включая экономические санкции, пока Россия не начнет уважать международное право и суверенитет Украины", - заявляют в Канаде.

Согласно выводу миссии ООН, российские оккупанты в Крыму прибегают к пыткам заключенных для получения признаний и незаконно вмешиваются в работу адвокатов, которые защищают права человека.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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