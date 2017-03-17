НАБУ проверит, где взяли 100 млн грн залога за Насирова

Детективы НАБУ проверят происхождение 100 млн гривень, которые вчера были внесены в качестве залога за отстраненного от выполнения обязанностей главу ГФС Романа Насирова. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба ведомства.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины инициировало проверку законности происхождения средств, внесенных в качестве залога за главу ГФС", - говорится в сообщении.

Соответствующий запрос детективы направили в Государственную службу финансового мониторинга.

7 марта 2017 года суд отправил Насирова под арест с залогом в 100 млн грн. Ближе к вечеру 16 марта средства поступили на спецсчет суда, позднее глава ГФС вышел из СИЗО.

Глава САП Назар Холодницкий рассчитывает, что обвинительный акт в отношении Насирова направят в суд через два месяца.

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