На финише: Европарламент будет голосовать за отмену виз 6 апреля

Если Европарламент даст добро, финальным этапом процесса открытия границ Евросоюза для украинцев будет одобрение безвизового режима Советом ЕС

График работы Европейского парламента говорит о том, что голосование о предоставлении безвизового режима для третьих стран, куда относится и Украина, пройдет 6 апреля. Это следует из регистрационной карточки проекта закона на сайте Европарламента.

Дискуссии на эту тему запланированы в Европарламенте на 5 апреля.

Если евродепутаты примут соответствующий закон, финальным этапом для Украины будет одобрение безвизового режима в Совете ЕС.

Ранее предполагалось, что Европарламент займется этим 5 апреля.

28 февраля 2017 года в ЕС успешно прошли трехсторонние переговоры между Советом ЕС, Европарламентом и Еврокомиссией по проекту законодательной резолюции об отмене визовых требований для украинцев. 2 марта послы ЕС на заседании Комитета постпредов Союза утвердили текст законодательного предложения о безвизовом режиме для Украины. 9 марта комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел (LIBE) окончательно утвердил безвизовый режим для Украины.

Украинцы, как предполагается, смогут путешествовать в страны ЕС с начала июня 2017 года.

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