В Лондоне арестован экс-глава Укрспецэкспорта - Луценко

15 марта в столице Великобритании был арестован бывший руководитель госпредприятия Укрспецэкспорт Сергей Бондарчук. Об этом у себя в Facebook заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Лондон перестает быть "тихой гаванью" для высокопоставленных беглецов. В результате слаженного взаимодействия Генпрокуратуры с британскими коллегами 15 марта в рамках экстрадиционного процесса в Лондоне был взят под арест еще один "герой" Украины", - сказал он.

По словам главы ГПУ, окончательную точку в деле выдачи Бондарчука украинским правоохранителям "в ближайшее время" поставит Королевский суд Великобритании.

"Дата судебного заседания должна быть определена уже 24 марта. Генпрокуратура вооружила британских партнеров убедительными аргументами для обеспечения выдачи", - отметил Луценко.

21 января 2015 года Бондарчуку объявили подозрение по двум статьям - "завладение путем злоупотребления служебным положением чужим имуществом в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц" и "служебный подлог, повлекший тяжкие последствия". Его подозревают в хищении $7,5 млн. 29 января суд Печерский райсуд Киева разрешил его задержание и привод в суд.

В феврале 2016 года МВД объявило экс-главу Укрспецэкспорта в розыск, вслед за этим то же сделал Интерпол в международном масштабе.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.