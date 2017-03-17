Порошенко сменил посла Украины в Нидерландах
Президент Петр Порошенко уволил Александра Горина с должности посла Украины в Нидерландах и назначил на эту должность Всеволода Ченцова. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.
Согласно документам, Александр Горин уволен также с должности постоянного представителя Украины при Организации по запрещению химического оружия.
Ранее Ченцов занимал должность руководителя департамента Евросоюза Министерства иностранных дел.
15 марта в Нидерландах прошли парламентские выборы, на которых партия премьера Марка Рютте заняла первое место и с большим отрывом обошла Партию свободы популиста Герт Вилдерса.
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