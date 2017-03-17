Луценко прокомментировал фото Бондарчука в баре

Как заявил генпрокурор Юрий Луценко у себя в Facebook, Бондарчук ранее был арестован, однако вышел под залог в 70 тыс фунтов стерлингов

Генеральный прокурор Юрий Луценко прокомментировал заявление беглого экс-руководителя Укрспецэкспорта Сергея Бондарчука, ранее продемонстрировавшего, что его якобы не арестовывали. Как заявил Луценко у себя в Facebook, Бондарчук был арестован, однако вышел под залог.

"В связи с вбрасыванием фейка. Еще раз: разыскиваемый ГПУ Сергей Бондарчук был арестован в Лондоне, вышел до 24 марта под залог 70 тыс фунтов и полный джентельменский набор - комендантский час с 12 до 4 утра; отмечание в отделении по пятницам с 16 до 18; жить и спать только по месту жительства; мобилка включена и заряженная 24/7; запрет выезда за пределы юрисдикции; запрет иметь при себе документы для выезда за границу", - написал генпрокурор.

24 марта Королевский суд примет решение об экстрадиции, выразил уверенность Луценко.

Пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган у себя в Facebook отметила, что сумма залога, которую внес Бондарчук, составляет 75 тыс фунтов стерлингов.

Ранее сегодня генеральный прокурор заявил, что 15 марта в Лондоне был арестован бывший руководитель госпредприятия Укрспецэкспорт Сергей Бондарчук. Позже Бондарчук у себя в Facebook опубликовал фото, якобы опровергающие сообщение генпрокурора: на фотографии он во время посещения кафе пил "простую воду".





Главная военная прокуратура подозревает Бондарчука в в хищении более $7 млн бюджетных средств. В феврале 2016 года МВД объявило его в розыск, вслед за этим то же сделал Интерпол в международном масштабе.

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