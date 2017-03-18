Бенедисюк: Мне и моей семье угрожали физическим уничтожением

Глава Высшего совета правосудия заявил, что ему угрожали физическим уничтожением из-за увольнений судей Отрош и Татькова, попыток очистить суды





"Вчера произошло нападение на меня, которое я связываю с моей профессиональной деятельностью, с принципиальной позицией по очистке судейских рядов. Группа неизвестных мне лиц в количестве 10-15 в балаклавах, с файерами угрожали уничтожением физически лично мне и моей семье, блокировали автомобиль, повредили имущество", - говорится в заявлении.





По словам Бенедисюка, что угрозы связаны с деятельностью Высшего совета правосудия - увольнением судьи Отрош и судьи Татькова, отстранением судьи Емельянова, а также предоставлением согласия на арест судей. "Это попытки определенных политических сил заблокировать работу Высшего совета правосудия через дискредитацию председателя ВСП", - заявил глава Высшего совета правосудия.





По данным полиции, 17 марта возле своего дома Бенедисюк применил наградное оружие против неизвестных, которые блокировали его машину и обклеивали плакатами забор его дома. Двенадцать участников конфликта доставили в Дарницкое управления полиции, где установили их личности. Некоторые отказались давать какие-либо объяснения, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины, другие отметили, что никаких хулиганских действий не совершали, а проводили мирную акцию. Полиция расследует инцидент.





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