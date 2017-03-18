МИД: Россия не выполнила ни одного пункта минских соглашений

"Вынуждены в очередной раз констатировать, что Россия до сих пор не выполнила ни одного пункта минских договоренностей. Очевидно, что абсолютно отсутствует политическая воля Москвы их выполнять", - говорится в заявлении.





Отмечается, что ежедневно со стороны поддерживаемых Россией боевиков фиксируются десятки обстрелов, а постоянные нарушения Россией минских договоренностей подрывают усилия Украины и международного сообщества, направленные на восстановление мира и безопасности в Донбассе. "События последнего месяца стали показательной демонстрацией со стороны Кремля намерения продолжать курс на эскалацию начатого им вооруженного конфликта и нежелание придерживаться взятых на себя обязательств", - подчеркивается в заявлении.





МИД Украины также призвал иностранных партнеров отнестись с пониманием к решению СНБО о прекращении перемещения грузов через линию соприкосновения как безальтернативного при обстоятельствах, которые сложились в результате преступных действий РФ.





"Украина и в дальнейшем будет оставаться преданной минским договоренностям и прилагать целенаправленные усилия с целью их имплементации в полном объеме. При этом, как и раньше, будет продолжать придерживаться принципиальной позиции, что залогом успешного выполнения политических, социально-экономических и гуманитарных аспектов минских договоренностей является комплексное выполнение их блока по военной безопасности", - говорится в заявлении.





15 марта 2017 года, на экстренном заседании СНБО было принято решение ввести торговую блокаду ОРДЛО за невыполнение Россией основных пунктов минских соглашений и захват боевиками украинских предприятий. С 13:00 грузоперевозки по автомобильным и железнодорожным путям остановлены