МИД: Россия не выполнила ни одного пункта минских соглашений
18.03.2017 20:57
В МИД Украины заявили, что Россия не выполнила ни одного пункта минских соглашений и в Кремле отсутствует политическая воля их выполнять
Россия не выполнила ни одного пункта минских соглашений. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Украины Марьяны Бецы в Facebook МИД Украины.
"Вынуждены в очередной раз констатировать, что Россия до сих пор не выполнила ни одного пункта минских договоренностей. Очевидно, что абсолютно отсутствует политическая воля Москвы их выполнять", - говорится в заявлении.
Отмечается, что ежедневно со стороны поддерживаемых Россией боевиков фиксируются десятки обстрелов, а постоянные нарушения Россией минских договоренностей подрывают усилия Украины и международного сообщества, направленные на восстановление мира и безопасности в Донбассе. "События последнего месяца стали показательной демонстрацией со стороны Кремля намерения продолжать курс на эскалацию начатого им вооруженного конфликта и нежелание придерживаться взятых на себя обязательств", - подчеркивается в заявлении.
МИД Украины также призвал иностранных партнеров отнестись с пониманием к решению СНБО о прекращении перемещения грузов через линию соприкосновения как безальтернативного при обстоятельствах, которые сложились в результате преступных действий РФ.
"Украина и в дальнейшем будет оставаться преданной минским договоренностям и прилагать целенаправленные усилия с целью их имплементации в полном объеме. При этом, как и раньше, будет продолжать придерживаться принципиальной позиции, что залогом успешного выполнения политических, социально-экономических и гуманитарных аспектов минских договоренностей является комплексное выполнение их блока по военной безопасности", - говорится в заявлении.
15 марта 2017 года, на экстренном заседании СНБО было принято решение ввести торговую блокаду ОРДЛО за невыполнение Россией основных пунктов минских соглашений и захват боевиками украинских предприятий. С 13:00 грузоперевозки по автомобильным и железнодорожным путям остановлены.
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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо
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