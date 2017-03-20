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Порошенко назвал условия снятия блокады оккупированного Донбасса

20.03.2017 13:33
Президент раскритиковал участников "блокадного" движения, заявив, что с изоляцией ОРДЛО Украина якобы потеряла последнее влияние на эти территории
Порошенко назвал условия снятия блокады оккупированного Донбасса
Петр Порошенко

Блокада временно оккупированных территорий Донбасса может быть прекращена только после возвращения собственникам и под юрисдикцию Украины захваченных Россией и ее марионетками предприятий. Об этом заявил президент Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития.

"Борясь за возвращение территории, мы могли и даже должны были осуществлять товарный обмен с украинскими заводами - теми, которые смогли остаться в правовом поле Украины. Они платили налоги украинскому государству, они были зарегистрированы в украинских органах регистрации, выплачивали зарплату в гривнях через банковские счета, что исключало какую-либо возможность поступления средств к сепаратистским группировкам", - сказал он.

При этом, по словам главы государства, участники блокадного движения в Донбассе создали все предпосылки "для того, чтобы предприятия были захвачены, конфискованы и ограблены".

Порошенко отметил, что теперь Украина не имеет права принимать продукцию от захваченных оккупантами предприятий.

"Ограниченный обмен товарами может возобновиться, как только Россия и ее марионетки вернут украинским собственникам и украинскому государству украденные заводы. Вследствие блокады Украина потеряла последнюю сферу влияния на эти территории. Для тех, кто хочет оттолкнуть и подарить эти земли Путину - это абсолютно приемлемая стратегия. Для тех, кто хочет, чтобы эти предприятия и эта стратегия была якорем, который держит оккупированные территории, надеждой вернуться Украине, это вопрос жизни и смерти", - сказал он.

Сегодня Порошенко назвал блокаду ОРДЛО участниками "блокадного" движения во главе с некоторыми народными депутатами "спецоперацией" в пользу государства-оккупанта России. 

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16 марта 2017 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совнацбеза о транспортной блокаде временно оккупированных районов Донбасса. С 13:00 15 марта грузоперевозки по автомобильным и железнодорожным путям были остановлены. Мирные жители по-прежнему могут свободно передвигаться через линию разграничения и перевозить с собой личный багаж.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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