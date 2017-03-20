Порошенко назвал условия снятия блокады оккупированного Донбасса
Блокада временно оккупированных территорий Донбасса может быть прекращена только после возвращения собственникам и под юрисдикцию Украины захваченных Россией и ее марионетками предприятий. Об этом заявил президент Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития.
"Борясь за возвращение территории, мы могли и даже должны были осуществлять товарный обмен с украинскими заводами - теми, которые смогли остаться в правовом поле Украины. Они платили налоги украинскому государству, они были зарегистрированы в украинских органах регистрации, выплачивали зарплату в гривнях через банковские счета, что исключало какую-либо возможность поступления средств к сепаратистским группировкам", - сказал он.
При этом, по словам главы государства, участники блокадного движения в Донбассе создали все предпосылки "для того, чтобы предприятия были захвачены, конфискованы и ограблены".
Порошенко отметил, что теперь Украина не имеет права принимать продукцию от захваченных оккупантами предприятий.
"Ограниченный обмен товарами может возобновиться, как только Россия и ее марионетки вернут украинским собственникам и украинскому государству украденные заводы. Вследствие блокады Украина потеряла последнюю сферу влияния на эти территории. Для тех, кто хочет оттолкнуть и подарить эти земли Путину - это абсолютно приемлемая стратегия. Для тех, кто хочет, чтобы эти предприятия и эта стратегия была якорем, который держит оккупированные территории, надеждой вернуться Украине, это вопрос жизни и смерти", - сказал он.
Сегодня Порошенко назвал блокаду ОРДЛО участниками "блокадного" движения во главе с некоторыми народными депутатами "спецоперацией" в пользу государства-оккупанта России.
Читайте также: Считать утраченными вплоть до полной деоккупации - мнение
16 марта 2017 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совнацбеза о транспортной блокаде временно оккупированных районов Донбасса. С 13:00 15 марта грузоперевозки по автомобильным и железнодорожным путям были остановлены. Мирные жители по-прежнему могут свободно передвигаться через линию разграничения и перевозить с собой личный багаж.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:41
-
14:19
-
14:35
-
09:51
-
09:54
Новости партнеров
- 36520
- 22306
- 21880
- 15292
- 14716