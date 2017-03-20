Порошенко назвал условия снятия блокады оккупированного Донбасса

Президент раскритиковал участников "блокадного" движения, заявив, что с изоляцией ОРДЛО Украина якобы потеряла последнее влияние на эти территории

Блокада временно оккупированных территорий Донбасса может быть прекращена только после возвращения собственникам и под юрисдикцию Украины захваченных Россией и ее марионетками предприятий. Об этом заявил президент Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития.

"Борясь за возвращение территории, мы могли и даже должны были осуществлять товарный обмен с украинскими заводами - теми, которые смогли остаться в правовом поле Украины. Они платили налоги украинскому государству, они были зарегистрированы в украинских органах регистрации, выплачивали зарплату в гривнях через банковские счета, что исключало какую-либо возможность поступления средств к сепаратистским группировкам", - сказал он.

При этом, по словам главы государства, участники блокадного движения в Донбассе создали все предпосылки "для того, чтобы предприятия были захвачены, конфискованы и ограблены".

Порошенко отметил, что теперь Украина не имеет права принимать продукцию от захваченных оккупантами предприятий.

"Ограниченный обмен товарами может возобновиться, как только Россия и ее марионетки вернут украинским собственникам и украинскому государству украденные заводы. Вследствие блокады Украина потеряла последнюю сферу влияния на эти территории. Для тех, кто хочет оттолкнуть и подарить эти земли Путину - это абсолютно приемлемая стратегия. Для тех, кто хочет, чтобы эти предприятия и эта стратегия была якорем, который держит оккупированные территории, надеждой вернуться Украине, это вопрос жизни и смерти", - сказал он.

Сегодня Порошенко назвал блокаду ОРДЛО участниками "блокадного" движения во главе с некоторыми народными депутатами "спецоперацией" в пользу государства-оккупанта России.

Читайте также: Считать утраченными вплоть до полной деоккупации - мнение

16 марта 2017 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совнацбеза о транспортной блокаде временно оккупированных районов Донбасса. С 13:00 15 марта грузоперевозки по автомобильным и железнодорожным путям были остановлены. Мирные жители по-прежнему могут свободно передвигаться через линию разграничения и перевозить с собой личный багаж.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.