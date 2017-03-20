Чиновнику ФГИУ грозит штраф за коррупционное правонарушение

НАПК обвиняет госслужащего в умышленном нарушении обязательств по предотвращению и урегулированию конфликта интересов

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в суд протокол об административном правонарушении коррупционного характера, совершенном замначальника регионального отделения Фонда государственного имущества по Донецкой области. Соответствующее решение принято на заседании НАПК, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 20 марта.



"Согласно протоколу, госслужащий умышленно нарушил установленные законом о предотвращении коррупции обязательства по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а именно: допустил возникновение потенциального, реального конфликта интересов, не сообщил в установленном законом случае и порядке о наличии у него потенциального и реального конфликта интересов и, продолжая противоправную деятельность, совершил действия и принял решение в условиях реального конфликта интересов", - говорится в сообщении.



Протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 172-7 КУоАП вместе с другими материалами передан в суд по месту совершения правонарушения, отметили в НАПК.

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В соответствии с вышеупомянутой нормой КУоАП, несообщение лицом в установленных законом случаях и порядке о наличии у него реального конфликта интересов влечет за собой наложение штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан. Совершение действий или принятие решений в условиях реального конфликта интересов влекут за собой наложение штрафа от двухсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

10 марта 2017 года сообщалось, что НАПК начинает полную проверку деклараций 11 лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, по обращениям обличителей и правоохранительных органов.



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