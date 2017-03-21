Франция не признает аннексию Крыма - МИД страны

В МИД Франции заявили, что официальный Париж и в дальнейшем будет отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины

Франция не признает аннексию Крыма и в дальнейшем будет отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом говорится в заявлении МИД Французской Республики, текст которого опубликовал посол Украины во Франции Олег Шамшур в Twitter.

Министерство иностранных дел Франции выразило беспокойство из-за милитаризации оккупированного Россией Крыма.

"Через три года после аннексии Крыма Россией, Франция по-прежнему остается решительно настроенной на полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - заявили французские дипломаты.

"Пренебрежение границ противоречит международному праву и является прямой угрозой международной безопасности и приводит к серьезным последствиям для международного порядка, который защищает единство и суверенитет всех государств", - добавили во внешнеполитическом ведомстве Франции.

"Именно поэтому международное сообщество, Европейский Союз и Франция не признают аннексию Крыма Россией", - говорится в сообщении.

"Франция обеспокоена милитаризацией полуострова и ухудшением ситуации в области прав человека, в частности, среди крымских татар. Согласно резолюции Генеральной ассамблеи ООН 71/205 от 19 декабря 2016 года, чрезвычайно важно, чтобы региональные и международные механизмы мониторинга в области прав человека и неправительственные организации, защищающие права человека, имели беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, в том числе в Крым и Севастополь. Франция призывает к освобождению всех лиц, задержанных в нарушение международного права", - подчеркнули в МИД Франции.

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19 марта 2017 года сообщалось, что СБУ проанализирует информацию о пребывании в аннексированном Россией Крыму политиков из европейских и других стран для введения против них санкций.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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