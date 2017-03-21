Рада приняла закон о дорогах оборонного назначения

Согласно документу, дороги оборонного значения в условиях военного положения используются для военных перевозок, а также эвакуации

Верховная Рада закрепила правовой статус автомобильных дорог оборонного назначения. За внесение соответствующих изменений в закон об автодорогах N4647 в целом проголосовали 231 народный депутат, сообщает корреспондент LIGA.net.



Документ дополняет действующий закон об автодорогах новой статьей - "Автомобильные дороги оборонного значения". Такие дороги в условиях военного положения используются для военных перевозок, а также перевозок, связанных с эвакуацией населения или грузов.



Для обеспечения обороны и безопасности страны к дорогам оборонного значения могут быть отнесены любые дороги независимо от формы собственности. На таких дорогах не может быть ограничено движение, за исключением случаев их использования в период военного положения.

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Порядок использования дорог оборонного значения и перечень таких дорог утверждаются Кабмином.

16 марта 2017 года Рада приняла закон, которым утвердила электронный реестр военнообязанных.



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