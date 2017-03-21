Рада приняла закон о дорогах оборонного назначения
Верховная Рада закрепила правовой статус автомобильных дорог оборонного назначения. За внесение соответствующих изменений в закон об автодорогах N4647 в целом проголосовали 231 народный депутат, сообщает корреспондент LIGA.net.
Документ дополняет действующий закон об автодорогах новой статьей - "Автомобильные дороги оборонного значения". Такие дороги в условиях военного положения используются для военных перевозок, а также перевозок, связанных с эвакуацией населения или грузов.
Для обеспечения обороны и безопасности страны к дорогам оборонного значения могут быть отнесены любые дороги независимо от формы собственности. На таких дорогах не может быть ограничено движение, за исключением случаев их использования в период военного положения.
Читайте также: Рада ввела штрафы для военных как альтернативу гауптвахте
Порядок использования дорог оборонного значения и перечень таких дорог утверждаются Кабмином.
16 марта 2017 года Рада приняла закон, которым утвердила электронный реестр военнообязанных.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
19:09
-
18:30
-
18:07
-
17:11
-
15:50