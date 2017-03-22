Рада призвала США дать Украине статус основного союзника вне НАТО

Парламент также обратился к официальному Вашингтону с просьбой рассмотреть вопрос о заключении с Украиной двустороннего оборонного соглашения

Верховная Рада призвала Соединенные Штаты предоставить Украине статус основного партнера вне Североатлантического альянса и заключить двустороннее оборонное соглашение. Об этом из зала заседаний сообщает корреспондент LIGA.net.

За постановление об обращении парламента к Конгрессу США по поводу гарантий безопасности №6111 со второй попытки проголосовали 232 депутата.

По результатам первого голосования для принятия постановления не хватило одного голоса - 225 депутатов были "за". Позднее парламент проголосовал за возвращение к рассмотрению документа.

"Согласно духу и букве Будапештского меморандума, а также в развитие партнерства между нашими странами, обращаемся к США с просьбой рассмотреть вопрос о заключении с Украиной оборонного соглашения и предоставления Украине статуса основного союзника вне НАТО", - сказано в обращении.

Авторы постановления обращают внимание на то, что такой статус предоставляется как странам, которые не ведут межгосударственных боевых действий, так и странам, которые находятся под угрозой военных действий, например, Южной Корее, Афганистану и Израилю.

По мнению парламентариев, предоставление Украине статуса основного союзника вне НАТО и заключение оборонного соглашения "будет иметь огромное влияние" на прекращение российской агрессии.

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