СБУ: Сценарии РФ по Евровидению направлены на урон имиджу Украины

Глава аппарата СБУ Александр Ткачук заявил, что документы на запрет певице Юлии Самойловой въезда в Украину сроком на три года уже подготовлены

Документы на запрет российской певице Юлии Самойловой въезда в Украину уже готовы, но окончательное решение еще не принято. В СБУ изучают сценарии действий РФ на случай запрета или разрешения въезда Самойловой на территорию Украины. Об этом сообщил глава аппарата СБУ Александр Ткачук на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент LIGA.net.

"Документы на запрет Самойловой въезда на территорию Украины сроком на три года СБУ подготовлены. Как сказал глава СБУ Василий Грицак, закон один для всех. Делать для кого-то поблажки или исключения будет некорректным, поскольку это будет признаком дискриминации. Мы примем решение в ближайшее время, но мы хотим посмотреть, что еще напишут об этой ситуации в российских интернет-изданиях и расскажут Киселев и его друзья", - сказал он.

Ткачук отметил, что СБУ с большим интересом наблюдает за информацией, которая появляется в российских СМИ.

"Они уже за нас решают и обсуждают сценарии, как может развиваться ситуация, если Самойловой будет запрещен въезд или она сможет принять участие в конкурсе", - сказал он.

Ткачук подчеркнул, что у России уже готовы информационные сценарии на случай одного и другого варианта. Эти сценарии, по его словам, направлены на нанесение имиджевого урона Украине.

"Если въезд Самойловой официально будет запрещен, Россия будет истерически заявлять о том, что Украина политизирует конкурс Евровидение. Если СБУ не примет такого решения, мы можем спрогнозировать, что это вызовет недовольство у радикально и активно настроенной части нашего общества. Мы можем спрогнозировать, что эта реакция будет резкой и российские каналы будут транслировать на Европу картинку и говорить, что в Украине процветает экстремизм. Мы учитываем все эти риски и с удовольствием читаем, как российские СМИ комментируют эту ситуацию", - пояснил он.

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Финал песенного конкурса состоится в мае в Киеве. Ранее сообщалось, что в 2015 году Самойлова нарушила определенный законами Украины порядок въезда на временно оккупированную территорию, дав концерт в Керчи.

На Евровидении-2017 Самойлова, которая передвигается на инвалидной коляске, намерена исполнить песню "Flame Is Burning".

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