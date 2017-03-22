В декларации главы Одесского админсуда НАБУ нашло неуказанный дом

В рамках расследования возможных коррупционных действий детективы Национального антикоррупционного бюро получили доступ к декларациям и другим документам главы Одесского административного суда. Об этом говорится в решении Соломенского суда с подписью судьи Елены Букиной от 14 марта.

Судью из Одессы подозревают в декларировании неправдивых данных.

Досудебное расследование ведется с 20 января. Как удалось выяснить НАБУ, в 2014 году супруга судьи приобрела земельный участок с недостроенным двухэтажным домом общей площадью 450 кв. метров, однако в декларации об этой недвижимости не упомянуто.

По оценке бюро, стоимость дома - около семи миллионов гривень.

Суд постановил, что у детективов есть месяц на доступ к документам судьи.

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В феврале 2017 года СМИ сообщали о задержали упомянутого судью, который якобы управлял чужим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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