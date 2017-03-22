Антикоррупционный комитет вновь ищет аудитора НАБУ

По словам Егора Соболева, конкурс может быть объявлен на следующем заседании 5 апреля

Антикоррупционный комитет проведет новый конкурс на должность аудитора НАБУ. Назначить конкурс планируется на заседании комитета 5 апреля. Такое решение было принято членами комитета сегодня, передает корреспондент LIGA.net.

Также было принято решение провести консультации с кандидатами, которых общественные организации предложили на эту должность от Кабмина, чтобы выяснить, согласятся ли они поучаствовать в конкурсе на кандидата в аудиторы НАБУ от Верховной Рады. Речь идет о бывшем прокуроре США Марте Берш, бывшем прокуроре Испании Карлосе Кастресану и директоре Европейского управления по борьбе с мошенничеством (OLAF) Джованни Кесслере.

"Конкурс может быть объявлен на следующем заседании 5 апреля", - заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев.

Отвечая на вопрос, смогут принять участие в конкурсе Роберт Сторч и Найджел Браун, Соболев заявил: "Не спрашивайте меня о Брауне. С таким же успехом можно спросить меня про свинку Пеппу, с которой я фотографировался под парламентом". Соболев отметил, что принимать участие в конкурсе не запрещено никому. Но Найджел Браун, по мнению Соболева не соответствует критерию "кандидат с безупречной репутацией".

"Я считаю, что человек, который предоставлял услуги российским олигархам, не имеет безупречной репутации для такого дела, как аудит НАБУ", - сказал он.

Что касается Сторча, Соболев не дал четкого ответа, предложат ли ему принять участие в новом конкурсе. "Я уже не имею морального права ему предлагать. Но я спрошу, как он видит в дальнейшем свою возможность помогать Украине в том числе в деле аудита НАБУ", - сказал он.

Отвечая на вопрос, будут ли результаты конкурса готовы в апреле, Соболев заявил, что спешить не стоит, поскольку настоящего профессионала на эту должность найти непросто.

Он напомнил, что предыдущий конкурс длился два месяца.

Члены комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции на заседании в среду, 15 марта, не смогли утвердить кандидатуру Найджела Брауна в состав комиссии по аудиту деятельности Национального антикоррупционного бюро.

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