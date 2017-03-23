Климкин сообщил главную миссию России в войне против Украины
Россия любыми способами будет пытаться достичь своей главной цели - уничтожения Украины. Об этом в интервью LIGA.net заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Россия будет продолжать войну против Украины во всех проявлениях и направлениях. Могут быть периоды затишья, но они будут только тогда, когда Россия будет пытаться использовать другие методы, тогда, когда лобовое наступление РФ будет мешать параллельным сценариям агрессии против Украины. Я имею в виду внутреннюю дестабилизацию. Какое бы компромиссное решение не было принято - главная цель РФ от этого не изменится", - заявил глава МИД Украины.
Необходимо быть готовым к тому, что в отличие от Приднестровья Россия в Донбассе будет продолжать активно использовать военный компонент, добавил он.Украина, считает он, должна добиться усиления миссии наблюдателей, усилить ОБСЕ, привлечь вооруженный компонент, который повлияет на способность РФ вести военную агрессию. "Первоочередное - прекращение огня. И только после этого мы сможем говорить обо всем остальном, что было согласовано в Минске. Но мы понимаем, что главная цель РФ - уничтожить нас любым способом. Без международных усилий Россия не пойдет на то, чтобы прекратить огонь", - констатировал глава МИД Украины.
Подробнее читайте в большом интервью главы МИД Украины: "Третья мировая война уже началась"
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
10:38
-
10:22
-
10:11
-
09:41
-
09:11