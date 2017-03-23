Климкин сообщил главную миссию России в войне против Украины

"Главная цель РФ - уничтожить нас любым способом", - заявил глава МИД Украины в интервью LIGA.net

Россия любыми способами будет пытаться достичь своей главной цели - уничтожения Украины. Об этом в интервью LIGA.net заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Россия будет продолжать войну против Украины во всех проявлениях и направлениях. Могут быть периоды затишья, но они будут только тогда, когда Россия будет пытаться использовать другие методы, тогда, когда лобовое наступление РФ будет мешать параллельным сценариям агрессии против Украины. Я имею в виду внутреннюю дестабилизацию. Какое бы компромиссное решение не было принято - главная цель РФ от этого не изменится", - заявил глава МИД Украины.

Необходимо быть готовым к тому, что в отличие от Приднестровья Россия в Донбассе будет продолжать активно использовать военный компонент, добавил он.

Украина, считает он, должна добиться усиления миссии наблюдателей, усилить ОБСЕ, привлечь вооруженный компонент, который повлияет на способность РФ вести военную агрессию. "Первоочередное - прекращение огня. И только после этого мы сможем говорить обо всем остальном, что было согласовано в Минске. Но мы понимаем, что главная цель РФ - уничтожить нас любым способом. Без международных усилий Россия не пойдет на то, чтобы прекратить огонь", - констатировал глава МИД Украины.

Подробнее читайте в большом интервью главы МИД Украины: "Третья мировая война уже началась"

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