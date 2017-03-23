Дорожная карта: что именно обсуждает Нормандская четверка

Логика дорожной карты очень простая, отметил министр иностранных дел Украины Павел Климкин

Украина, Германия и Франция имеют общую позицию по дорожной карте выполнения минских соглашений. Об этом в интервью LIGA.net заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"У нас есть общая позиция с Германией и Францией. И логика дорожной карты очень простая. Первое - это элемент неотложных действий, которые надо выполнить: прекращение огня, полная свобода действий для ОБСЕ, включая границу", - сообщил глава МИД.

Кроме того, он добавил, что "если послушать тот маразм, который представители РФ озвучили в Гааге о российском оружии, которое террористы якобы в шахтах нашли, то, очевидно, нужно теперь подумать об отдельных группах представителей ОБСЕ, которые будут за шахтами следить". "Вы понимаете, конечно, что это сарказм. А если серьезно, то ОБСЕ должна получить полный и неограниченный доступ на оккупированные территории, включая круглосуточное наблюдение за захваченным отрезком украинско-российской границы", - отметил Климкин, добавив, что также в первых пунктах дорожной карты идет речь об освобождении заложников.

"Без этого мы дальше двигаться не можем", - подчеркнул министр.

Для реализации следующий пунктов, считает Климкин, должно быть "четкое понимание, как все эти незаконные вооруженные группы на оккупированных территориях будут разоружены - под чьим контролем, что будет с оружием". "И только после этого мы включаем логику переходного периода: кто будет помогать готовить выборы, кто будет контролировать безопасность. Это все надо аккуратно прописать. Будет ли это дополнительный компонент ОБСЕ или нынешняя миссия, которая будет работать с новой миссией? Это все мы обсуждаем", - отметил глава МИД.

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