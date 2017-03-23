Климкин объяснил, почему переговоры в Минске стоят на месте

Москве хочется захватить то, что она считает "фундаментально важным для легитимизации российского политического проекта", считает глава МИД Украины

Россия саботирует выполнение минских соглашений. Об этом в интервью LIGA.net заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Минск не работает не потому, что он плох по содержанию. Да, он не идеален. Но он не работает потому, что Москва не хочет ничего делать, потому что сам по себе ей Донбасс абсолютно не нужен. И его жители тоже", - заявил министр.

По его словам, Москве хочется захватить то, что она считает "фундаментально важным для легитимизации российского политического проекта - вернуть нас в свою зону влияния". "Да и своих проблем в России хватает, от которых надо внимание отвлекать - начиная от экономики и заканчивая демографией", - добавил Климкин.

"Эта война России против Украины экзистенционально важна для режима в Москве. И если так, то решить весь этот конфликт можно только в более глобальном контексте при участии Европейского Союза и США", - отметил министр.

Подробнее читайте в большом интервью главы МИД Украины: "Третья мировая война уже началась"

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