Климкин рассказал об отношениях с Порошенко

"У нас бывает много дискуссий... Вот эта абстрактная мысль, которую я часто читаю, что никто не спорит с президентом - это не так", - сказал министр

Главный ответственный за внешнюю политику в Украине - президент. Об этом в интервью LIGA.net заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Главный ответственный за внешнюю политику в Украине - президент. В условиях войны это абсолютно правильно. В этих условиях должна быть команда, которая имеет одно видение и одно понимание того, как это видение реализовать. Возможно, в будущем ситуация будет другой. Но на войне работает только эта логика", - сказал министр.

По его словам, президент, на самом деле, не только не вмешивается, но доверяет гораздо больше, чем многие считают. "У меня контакт с президентом 24 часа в сутки семь дней в неделю. У меня есть возможность в режиме реального времени предоставить президенту свое видение и внести свои предложения, получить необходимые ответы. В нашем деле время играет роль", - отметил он.

Реагируя на вопрос, способен ли министр сказать президенту: "нет, это плохое решение", глава МИД отметил: "У нас бывает много дискуссий. По самым разным вопросам. И мнения часто не сходятся. Вот эта абстрактная мысль, которую я часто читаю, что никто не спорит с президентом - это не так. Достаточно побывать на совещании, которые бывают двух типов: структурные с повесткой дня и по пунктам, по которым надо пройтись - так работает военный кабинет; брейнсторминговые, когда мы без строгой структуры в живом обсуждении между собой пытаемся найти правильные модели решения тех или иных проблем".

Отвечая на вопрос, кто сейчас входит в военный кабинет, министр отметил: "Входят военные, спецслужбы, секретарь СНБО. Это отличная форма обсуждений между заседаниями СНБО. Президент может пригласить на них тех, кто нужен - в зависимости от ключевого вопроса. Например, президент может пригласить пограничников, может пригласить отдельных министров правительства".