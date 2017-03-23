Переговоры Порошенко и Путина: о чем говорили президенты

"Было два разговора". В интервью LIGA.net министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил, почему власть умолчала о переговорах с РФ

Президент Украины Петр Порошенко обсуждал с Владимиром Путиным вопросы политических заключенных и "некоторые вопросы прекращения огня". Об этом в интервью LIGA.net заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Отвечая на вопрос, что недавно из российских СМИ стало известно, что президент Порошенко вел прямые переговоры с Путиным, и не считает ли он странным, что Украина узнает о переговорах своего президента из СМИ страны, с которой у нее война, министр ответил: "На самом деле, было два разговора. Я знаю содержание обоих. Во-первых, обсуждать вопросы политических заключенных и прекращения огня лучше в двухстороннем формате, потому что все решения принимает руководство Кремля. Во-вторых, в рамках этих разговоров ничего другого не обсуждалось. В-третьих, лично я считаю, что если каждый факт переговоров не предавать огласке, то эти факты могут быть использованы Россией в собственных целях".

"Например, Лавров на последней встрече министров нормандского формата пытался этим спекулировать. Он говорил: ну, а что такого происходит, ведь президенты-то общаются, вроде бы эти разговоры нормальные. В ответ я сказал, почему эти разговоры ведутся, почему их можно считать "нормальными" только в кавычках. Но я с вами согласен. Россия умышленно спекулирует такими фактами - главным образом, в общении с нашими западными партнерами", - сказал министр.

Отвечая на вопрос, было ли это решение президента - умолчать об этих переговорах, Климкин сказал: "Не могу ничего утверждать по этому поводу, кроме того, что моя дипломатическая карьера, весь мой опыт говорит об одном: России доверять нельзя".

Реагируя на реплику, считает ли иначе президент, министр отметил: "Не думаю, что он считает иначе. Но я могу объяснить это тем, что вопросы политических заключенных - очень щепетильная тема, которую Россия не хочет обсуждать и предавать огласке. Нам необходимо достичь результата. Возможно, логика была в том, что дав сообщение о переговорах, мы могли бы навредить освобождению украинских граждан. Я так вижу это. Но, к сожалению, потом Россия эти вещи пытается перекрутить и использовать".

По его словам, оба разговора Порошенко и Путина касались "только политических заключенных, заложников и некоторых вопросов прекращения огня". "Но первый вопрос - главный", - добавил министр.