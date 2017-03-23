Климкин рассказал, откуда у него сотни тысяч наличными

Откуда у главы МИД $100 тысяч и почти €100 тысяч наличными

$100 тысяч и почти €100 тысяч наличными - сбережения от дипломатической работы за рубежом. Об этом в интервью LIGA.net заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Министр, отвечая на вопрос, почему его жена зарабатывает примерно в два раза больше, чем он, и есть ли у них бизнес, ответил: "Во-первых, это изменилось. Министрам зарплату увеличили и мы сейчас с ней выровнялись. Она работает в Администрации президента. И поскольку она дипломат, то работать под моим руководством она не может - это, кстати, очень жаль. Если поговорите тут в министерстве - лучше не надо, конечно - то узнаете, что мы в чем-то очень необычная семья, потому что мы продолжаем обсуждение многих вопросов дома. И это, увы, реальность. Бизнеса у нас нет - ни отдельного у кого-то, ни совместного".

Реагируя на вопрос о том, что при достаточно скромных доходах семьи у министра достаточно много наличных денег - $100 тысяч, почти €100 тысяч, Климкин ответил: "Ответ простой. Мы, как дипломаты, получали эти деньги за рубежом. Я работал за рубежом три раза, жена тоже трижды. Сейчас мы меняем систему, прорабатываем, чтобы, когда у тебя есть счет, который позволяется иметь дипломату, потом просто легально при возвращении в Украину просто перевести деньги на счет в какой-либо украинский банк. Но поскольку это было достаточно давно, то все эти деньги просто приехали в Украину. Но, конечно, на фоне того, что происходит, на фоне скепсиса в отношении банковской системы, деньги в банк мы не внесли. Но сейчас у нас уже есть такая идея. Выберем один-два банка, разделим риски и попробуем".