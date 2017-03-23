СБУ сообщила подробности, как спецслужбы РФ вербуют украинцев

Глава УСБУ в Луганской области назвал тех, кто может попасть в группу риска относительно вербовки спецслужбами РФ

Начальник Управления СБУ в Луганской области Олег Козловский заявил, что российские спецслужбы пытаются вербовать украинцев, которые пересекают линию разграничения в Донбассе или едут в оккупированный Крым. Об этом он сообщил в интервью Укринформу.

"Российские спецслужбы, в том числе и их представители, работающие под вывеской "МГБ ЛНР", продолжают активную вербовальную работу среди тех граждан Украины, которые пересекают российско-украинскую границу, едут в ОРДЛО или в Крым. Все эти люди - в группе риска. Среди других - наши заробитчане в России, работники государственных структур, люди, связанные с волонтерским движением, даже с международными миссиями", - сказал Козловский.

По его словам, известно множество случаев, когда людей задерживали и, используя шантаж или насилие, склоняли к государственной измене, заставляли писать расписки.

"Все это происходит с особым цинизмом и жестокостью. Есть множество случаев, когда людей заставляли привлекать к антиукраинской деятельности близких родственников. Впрочем, большинство граждан, возвращаясь на подконтрольную Украине территорию, сами приходят к нам и рассказывают о том, что произошло. В соответствии с законодательством, они освобождаются от уголовной ответственности", - добавил Козловский.

Он подчеркнул, что Кремлю нужна вся Украина в фарватере российской политики, а не эти изуродованные фрагменты двух областей.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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