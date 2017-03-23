Нападение на Бенедисюка имеет заказной характер - Матиос

Среди возможных мотивов нападения - месть отстраненных судей, попытка давления и конкурентная борьба за пост главы ВСП, отметил военный прокурор

Следствие пришло к выводу, что нападение на главу Высшего совета правосудия (ВСП) Игоря Бенедисюка и его жену имеет заказной характер. Об этом сегодня на брифинге сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.



"Нападение организовано с целью запугивания и давления, что, по плану заказчиков, должно было помешать переизбранию Бенедисюка на должность главы ВСП, а также осуществлению его должностных обязанностей в части рассмотрения дисциплинарных производств в отношении более 200 судей только в текущем году", - сказал он.



Среди возможных мотивов нападения Матиос назвал месть судей, отстраненных за нарушение присяги во время Революции достоинства, попытку давления со стороны судей, вопрос отстранения которых сейчас находится на рассмотрении ВСП, и проявления конкурентной борьбы за должность главы Совета правосудия.



Главный военный прокурор отметил, что для осуществления своего замысла заказчики использовали школьников и студентов, "которыми в свою очередь руководили члены радикальных националистических молодежных организаций". По словам Матиоса, среди исполнителей - семеро студентов, а также двое 16-летних школьников. Сейчас следствие устанавливает заказчиков нападения.

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17 марта 2017 года Бенедисюк применил наградное оружие против неизвестных, которые блокировали его автомобиль и обклеивали плакатами забор его дома. Двенадцать участников конфликта доставили в управление полиции, где установили их личности. Некоторые из них отказались давать какие-либо объяснения, другие отметили, что никаких хулиганских действий не совершали, а проводили мирную акцию.

Сам глава ВСП связал нападение с увольнением судей Отрош и Татькова, отстранением судьи Емельянова, а также предоставлением согласия на арест судей.

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