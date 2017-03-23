Автор соответствующей поправки - Татьяна Чорновол. В то же время из поправки исключили представителей СМИ

Верховная Рада обязала борцов с коррупцией подавать электронные декларации. За поправку депутата от Народного фронта Татьяны Чорновол к изменениям в закон о предотвращении коррупции N6172 проголосовали 265 парламентариев, сообщает корреспондент LIGA.net.

Подавать электронные декларации должны будут физические лица, которые получают средства или имущество для реализации проектов в сфере противодействия коррупции, а также те, кто руководит или входит в состав управляющих органов общественных организаций, работающих в сфере борьбы с коррупцией или мониторинга антикоррупционной политики в Украине.



Помимо этого, декларации будут подавать члены общественных советов при государственных органах. Первую такую декларацию они должны будут подать в 2018 году за период с момента вступления закона в силу до 31 декабря 2017-го.



Перед голосованием Чорновол отметила, что просит поддержать поправку без упоминания СМИ. Ранее она предлагала также включить в перечень тех, кто обязан подавать электронную декларацию, учредителей, главных редакторов и редакторов СМИ.

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