Вороненков погиб как враг Путина - журналист

Бывший депутат Госдумы РФ прекрасно понимал высокий уровень угрозы, но у него был характер, отметил главный редактор издания Цензор.нет

Убийство бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова главный редактор издания Цензор.нет Юрий Бутусов сравнил с резонансным убийством журналиста Павла Шеремета. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Он погиб как гражданин Украины, погиб как враг Путина, и его убийство, на мой взгляд, действительно можно поставить в один ряд с убийством в Киеве журналиста Павла Шеремета", - сказал Бутусов.

Бутусов добавил, что последнее сообщение Денис Вороненков написал ему сегодня в 11:28.

"Переслал свое последнее интервью сайту Гордон, написал: "На одном дыхании читается". Интервью называется: "В России кричат, что нужно обменять меня на Сущенко, а если не получится - убить как Бандеру", - отметил Бутусов.

Он считает, что Вороненков прекрасно понимал высокий уровень угрозы, но у него был характер.

"Он принял для себя решение идти до конца. Он мог сидеть себе в уютном комфортном месте, он был очень обеспеченным человеком, и здесь у нас никто на него не давил, наши власти не просили от него эти постоянные интервью, он мог все это не делать. Трудно представить, но ему это самому было интересно, он сам без всяких пресс-секретарей договаривался об интервью, сам готовился к ним, и наши спецслужбы не говорили ему, что делать. Вороненков многое в себе решил изменить и пересмотреть. Он, который много лет был частью системы, офицер путинских спецслужб, решил все изменить", - отметил Бутусов.

По его словам, бывший депутат Госдумы РФ вступил в противостояние со всей путинской системой, не будучи ей ранее врагом или открытым оппонентом.

"Я его предупреждал несколько раз - говорил, что понимает ли он риски для себя и для семьи? Он всегда говорил, что выбор сделал. И что все наезды на него только укрепляют его решение продолжать выступления против Путина", - подчеркнул Бутусов.

Он уточнил, что в Киеве Вороненков хотел пойти на госслужбу.

"У него не было каких-то огромных амбиций, он не собирался делать политическую карьеру. Он мог стать сотрудником Совета национальной безопасности и обороны Украины, как эксперт по России, и нет сомнений, что в этом качестве он мог бы принести много пользы Украине", - сказал Бутусов.

Около полудня в центре Киева неизвестные расстреляли Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство.

Президент Петр Порошенко назвал произошедшее "актом государственного терроризма со стороны России".

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