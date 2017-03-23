Вороненков накануне убийства вспоминал об угрозах из РФ

Экс-депутат госдумы говорил, что на российских каналах призывали обменять Вороненкова на Сущенко, а если не получится - убить, как Бандеру

Экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, которого сегодня застрелили в центре Киева, накануне в интервью упоминал о призывах относительно его убийства, которые звучали в России. Предсмертное интервью было обнародовано изданием Гордон сегодня, в день убийства.

Вороненков заявлял, что ему не были нужны никакие гарантии безопасности, поскольку в Украине, в отличие от других стран постсоветского пространства, работают демократические законы. При этом он рассказал о призывах относительно его убийства, которые звучали на российских центральных телеканалах.

"...На российских центральных телеканалах уже вовсю кричат: мол, нужно обменять Вороненкова на Сущенко, а если не получится - убить, как Бандеру. Люди в России сошли с ума, они не здоровы", - сказал Вороненков.

Комментируя тот факт, что он отдал голос в Госдуме за аннексию Крыма, Вороненков сказал: "Мне прямо сказали, что буду арестован (если проголосую против, - ред.). У меня уже были сведения, что против меня в режиме секретности фабрикуется уголовное дело".

Еще раньше, в феврале 2017 года, Ворненков также отмечал угрозу своей жизни из-за переезда в Киев. В материале издания Radio Free Europe, который был опубликован 16 февраля 2017 года, было сказано, что Вороненков опасается за свою безопасность и безопасность его семьи.

"Мы должны быть осторожными. Мы тыкаем по больным местам Кремля своими заявлениями", - говорил тогда в интервью убитый экс-депутат Госдумы РФ. Также в февральском интервью Вороненков говорил, что он чувствует себя в безопасности в Киеве.

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Сегодня, 23 марта, в центре Киева около полудня неизвестные расстреляли бывшего депутата нелегитимной Государственной думы РФ Дениса Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство.

Убийца Вороненкова задержан и находится в больнице, поскольку был ранен телохранителем экс-депутата.

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что Вороненков шел на встречу с ним.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал убийство Вороненкова "обычной для Кремля показательной казнью свидетеля".

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