Пономарев: Вороненкова убили, когда он шел на встречу со мной

"Мы разминулись на 5 минут", - сказал экс-депутат Госдумы РФ в эфире Дождя

Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев сообщил, что застреленный в центре Киева Денис Вороненков шел на встречу с ним. Об этом Пономарев рассказал в эфире телеканала Дождь.

"Я был недалеко от этого, но я этого не видел. Это произошло в 11:25. По словам правоохранителей… Это охранник полиции. Ему была выделена государственная охрана, потому что предполагалось, что могут быть покушения со стороны российских спецслужб", - сказал Пономарев.

"С Денисом я разговаривал буквально за 5 минут до всего этого. Мы хотели встретиться чуть-чуть позже. Но утром он перенес встречу на раньше, и мы разминулись на 5 минут", - добавил он.

По словам Пономарева, Вороненков боялся за свою жизнь, поэтому согласился на государственную охрану.

По его мнению, Вороненкова убили представители российских спецслужб. "Совершенно очевидно, что нити ведут к российским спецслужбам. Вопрос только в том, на каком уровне принималось это решение. Совершенно очевидно, что это дело рук российских людей в погонах", - сказал он.

Пономарев утверждает, что последнее время экс-депутат Госдумы занимался тем, что работал с украинскими правоохранителями, консультировался с аппаратом СБУ, АП и со всеми силовыми службами.

"Он очень активно хотел вписаться в работу украинской правоохранительной системы для того, чтобы быть полезным", - отметил Пономарев.

Вороненков, которого сегодня застрелили в центре Киева, накануне в интервью упоминал о призывах относительно его убийства, которые звучали в России.

Ранее Пономарев заявил, что Вороненков "был опасен для российских коррумпированных чиновников, так как реально занимался расследованиями, у него было очень большое количество информации про контрабандные потоки, которые ведутся в России".

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