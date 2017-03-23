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Самойловой предложили транслировать выступление по видеосвязи

23.03.2017 17:08
Первому каналу предлагают организовать трансляцию выступления Юлии Самойловой с помощью видеосвязи из РФ
Самойловой предложили транслировать выступление по видеосвязи
Юлия Самойлова (фото - EPA)

Европейский вещательный союз предложил организовать прямую трансляцию выступления певицы Юлии Самойловой для показа на конкурсе Евровидение-2017 из РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Организаторы конкурса предлагают Первому каналу транслировать выступление Самойловой по видеосвязи в полуфинале конкурса.

"Если она выйдет в финал, то это выступление предлагается транслировать таким же образом", - отмечается в сообщении.

22 марта СБУ запретила въезд на территорию Украины российской певице Юлии Самойловой сроком на три года.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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