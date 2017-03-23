Самойловой предложили транслировать выступление по видеосвязи

Первому каналу предлагают организовать трансляцию выступления Юлии Самойловой с помощью видеосвязи из РФ

Европейский вещательный союз предложил организовать прямую трансляцию выступления певицы Юлии Самойловой для показа на конкурсе Евровидение-2017 из РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Организаторы конкурса предлагают Первому каналу транслировать выступление Самойловой по видеосвязи в полуфинале конкурса.

"Если она выйдет в финал, то это выступление предлагается транслировать таким же образом", - отмечается в сообщении.

22 марта СБУ запретила въезд на территорию Украины российской певице Юлии Самойловой сроком на три года.

Читайте также: Самойлова о запрете въезда в Украину: Думаю, все еще переменится

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.