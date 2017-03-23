МВД: Есть видео убийства Вороненкова
Полиция изъяла записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент убийства в Киеве российского экс-депутата Дениса Вороненкова. Об этом заявил спикер МВД Артем Шевченко в эфире канала Эспрессо.TV.
"Это очень оживленное место в центре нашей столицы. Перекресток оборудовано несколькими видеокамерами. Эти записи уже изъяты. На них зафиксирован момент преступления", - говорит Шевченко.
Шевченко убежден, что видеозаписи помогут полностью раскрыть преступление. "По крайней мере все первичные данные о преступлении есть", - заключает Шевченко.
Сегодня, 23 марта, около полудня в центре Киева неизвестный расстрелял экс-депутата Госдумы РФ Денисова Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство.
По данным ГПУ, вво время нападения охранник экс-депутата нанес "существенные поражения киллеру", который в результате скончался.
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