Путин в день убийства Вороненкова посмотрит "Последнюю жертву"
Президент РФ Владимир Путин сегодня, 23 марта, намерен посетить Малый театр в Москве и посмотреть спектакль по комедии Александра Островского "Последняя жертва". Об этом сообщает Дождь со ссылкой на двух приглашенных на мероприятие людей.
Журналисты отметили, что Путин собрался в театр во второй раз за последние месяцы.
В прошлый раз Путин собирался посетить Малый театр еще в декабре прошлого года, однако визит отменился из-за убийства российского посла в Турции.
Как известно, ранее сегодня в Киеве сегодня, 23 марта, в Киевенеизвестный расстрелял экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство.
Издание отмечает, что сегодня пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков рассказывал, что Путин собирается посетить вечером "культурное мероприятие".
Вместе с тем, после убийства Вороненкова, Песков не ответил на вопрос журналистов, в силе ли планы президента РФ.
Президенту Путину ранее доложили об убийстве Вороненкова.
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