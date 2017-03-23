Путин в день убийства Вороненкова посмотрит "Последнюю жертву"

Российский президент решил сходить на спектакль по комедии Александра Островского "Последняя жертва", передает телеканал Дождь

Президент РФ Владимир Путин сегодня, 23 марта, намерен посетить Малый театр в Москве и посмотреть спектакль по комедии Александра Островского "Последняя жертва". Об этом сообщает Дождь со ссылкой на двух приглашенных на мероприятие людей.

Журналисты отметили, что Путин собрался в театр во второй раз за последние месяцы.

В прошлый раз Путин собирался посетить Малый театр еще в декабре прошлого года, однако визит отменился из-за убийства российского посла в Турции.

Как известно, ранее сегодня в Киеве сегодня, 23 марта, в Киевенеизвестный расстрелял экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство.

Издание отмечает, что сегодня пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков рассказывал, что Путин собирается посетить вечером "культурное мероприятие".

Вместе с тем, после убийства Вороненкова, Песков не ответил на вопрос журналистов, в силе ли планы президента РФ.

Президенту Путину ранее доложили об убийстве Вороненкова.

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