Киллер следил за Вороненковым на машине - Гелетей
Киллер следил за убитым экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым из машины. Об этом сказал начальник Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей в эфире телеканала 112.
Гелетей уточнил, что убийца не ждал Вороненкова около гостиницы. Он ехал за машиной убитого.
Когда Вороненков остановился и вышел из автомобиля, то машина киллера тоже припарковалась возле гостиницы Премьер Палас.
"Возможно, какое-то спонтанное решение киллера, который увидел, что на самом деле [Вороненков] охраняемый одним охранником, подтолкнули его к совершению этого убийства", - сказал начальник Госохраны.
Гелетей уточнил, что управление не занималось охраной Вороненкова.
По данным источников журналистов, охранником Вороненкова оказался военнослужащий Минобороны.
Сегодня, 23 марта, около полудня в центре Киева неизвестный расстрелял экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство. Во время нападения стрелявший был ранен охранником Вороненкова, позже он скончался в больнице.
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