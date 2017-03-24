Киллер следил за Вороненковым на машине - Гелетей

Начальник Управления госохраны сказал, что машина убийцы припарковалась около гостиницы вслед за автомобилем Вороненкова

Киллер следил за убитым экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым из машины. Об этом сказал начальник Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей в эфире телеканала 112.



Гелетей уточнил, что убийца не ждал Вороненкова около гостиницы. Он ехал за машиной убитого.



Когда Вороненков остановился и вышел из автомобиля, то машина киллера тоже припарковалась возле гостиницы Премьер Палас.

"Возможно, какое-то спонтанное решение киллера, который увидел, что на самом деле [Вороненков] охраняемый одним охранником, подтолкнули его к совершению этого убийства", - сказал начальник Госохраны.



Гелетей уточнил, что управление не занималось охраной Вороненкова.

По данным источников журналистов, охранником Вороненкова оказался военнослужащий Минобороны.

Сегодня, 23 марта, около полудня в центре Киева неизвестный расстрелял экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство. Во время нападения стрелявший был ранен охранником Вороненкова, позже он скончался в больнице.

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