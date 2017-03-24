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Бездомные и лендлорды: инфографика о недвижимости чиновников

24.03.2017 09:47
Если сложить площадь задекларированной недвижимости чиновников и их семей, эта территория будет равна примерной площади Киева
Бездомные и лендлорды: инфографика о недвижимости чиновников

12 тысяч чиновников не задекларировали никакой недвижимости. Об этом по итогам анализа всего массива электронных деклараций сообщает ресурс Bihus.info.

"Недвижимость в декларациях чиновников - не самый интересный раздел. У кого-то несколько коттеджей, а кому-то вообще негде жить. Но если сложить площадь задекларированной недвижимости чиновников и их семей, можно объять почти весь Киев", - говорится в сообщении.


При этом у самих чиновников недвижимости "хватает только на Днепр": 488 квадратных километров - такова суммарная площадь недвижимости в собственности декларантов.


"Большую часть этой площади, а именно 477 кв. км, составляют земельные участки, и только 4,6 кв. км - жилая недвижимость. Это вдвое больше, чем площадь княжества Монако", - уточнил источник.

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По данным анализа деклараций выяснилось, что чиновники и члены их семей предпочитают квартиры, а не частные дома - 52,5 тысяч квартир и 23 тысяч домов.


"Еще аналитики "Народного НАПК" обнаружили значительное количество бездомных - у 12 тысяч декларантов в разделе "Недвижимость" пусто", - подытожили антикоррупционеры.



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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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