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На взятке задержан глава Госгеокадастра Луганской области - ГПУ

24.03.2017 14:25
По словам генпрокурора Юрия Луценко, чиновник подозревается в получении 40 тысяч гривень за оформление документов для получения земельного участка
На взятке задержан глава Госгеокадастра Луганской области - ГПУ
Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Сотрудники прокуратуры совместно с СБУ задержали главу Госгеокадастра Луганской области по подозрению в получении взятки в размере 40 тысяч гривень. Об этом у себя в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Руководителя Госгеокадастра Луганщины Д. Сергеева задержали с поличным при получении 40 тыс грн за оформление документации для получения земельного участка в собственность", - написал глава ГПУ.

20 марта в Киевской области сотрудники СБУ совместно с прокуратурой задержали главу одного из сельсоветов Бориспольского района по подозрению в требовании от предпринимателя 250 тыс евро за выделение в аренду земельного участка.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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