В Нацгвардии рассказали, за что был уволен убийца Вороненкова

У Паршова было найдено удостоверение участника боевых действий, выданное в 2016 году Национальной гвардией

Убийца экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Павел Паршов был уволен из Нацгвардии в 2016 году за невыполнение условий контракта. Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

Там отметили, что у Паршова было найдено удостоверение участника боевых действий, выданное в 2016 году Национальной гвардией.

Согласно информации НГУ, Паршов родился 28 июля 1988 года в Севастополе, в последнее время проживал в Днепропетровске.

В ряды НГУ (в батальон Донбасс) Паршов был призван 25 августа 2015 года. На тот момент командиром батальона Донбасс был подполковник Анатолий Виногродский.

"Солдат Паршов Павел Александрович был уволен из рядов НГУ в 2016 году за невыполнение условий контракта", - сказано в сообщении.

Нацгвардия проверяет информацию о его нахождении в розыске.

Ранее бывший командир батальона Донбасс Нацгвардии Анатолий Виногродский заявил, что за время своей службы Паршов ничем не отличился и не запомнился, кроме своего бегства. Экс-комбат утверждает, что Паршов убежал со службы и был объявлен в розыск. В 2016 году его уволили за самовольное оставление части.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.